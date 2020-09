Dentro do Jogo – Alertas ligados na dupla Gre-Nal

Sinais de alerta ligados para Internacional e Grêmio no brasileirão, a rodada era boa para a dupla conquistar três pontos, mais uma vez dois são desperdiçados.

O Grêmio continua com seu alerta vermelho ligado, a equipe tricolor não consegue reencontrar o caminho das vitórias e principalmente do bom futebol que já apresentou.

Diante do Atlético-GO, uma equipe que tecnicamente é inferior, o tricolor teve que correr para buscar o empate. A equipe de Renato Portalupi sentiu as ausências de Maicon e Jean Pyerre, seus principais criadores no meio de campo.

O ponto positivo que gremistas podem tirar desse resultado é que a equipe consegue sair da zona de rebaixamento, mas se tivesse conquistado os três pontos teria sido bem melhor porque se distanciaria mais ainda do Z-4.

Já o Internacional liga seu sinal amarelo de atenção, segunda partida que a equipe está com a vitória na mão, mas deixa escapar, desta vez em pleno Beira-Rio diante do Bahia.

Certo que os baianos assustaram, logo no início abriram o placar, mas a equipe colorada se equilibra e volta a ter as rédeas da partida, consegue empatar e virar.

Mas de novo no “apagar das luzes” em uma falha boba do lateral Rodinei, que comete pênalti a equipe baiana empata. O bom do empate é que os colorados ainda continuam líderes do brasileirão, mas vê a diferença para o segundo colocado ficar em apenas um ponto.

Que os bons resultados voltem para que a dupla Gre-Nal mande embora esses sinais.

Por: Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

