Mapa prévio classifica Palmeira das Missões e mais 11 regiões como Bandeira Vermelha

O mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado nesta sexta-feira, 4 de setembro, aponta 12 regiões em bandeira vermelha e nove em bandeira laranja. O cenário apresenta piora nos indicadores em comparação com o mapa desta semana, em que apenas quatro regiões haviam sido classificadas com risco epidemiológico alto em relação ao coronavírus.

A mudança se deve, em grande parte, ao aumento no número de registros de novas internações confirmadas por Covid-19. Esse indicador, em particular, alcançou bandeira preta em algumas regiões, como em Lajeado, Santa Cruz do Sul, Palmeira das Missões, Taquara e Capão da Canoa.

As regiões de Porto Alegre, Guaíba, Canoas e Novo Hamburgo aparecem novamente com bandeira vermelha, pois a macrorregião Metropolitana teve redução do número de leitos livres de UTI nesta última semana.

Conforme o mapa preliminar da 18ª rodada, 261 municípios estão classificados em bandeira vermelha, onde moram 6,7 milhões de pessoas — o equivalente a 59,5% da população gaúcha.

As prefeituras e associações municipais podem enviar recursos até as 6h de domingo (6), já que o governo irá oficializar a classificação apenas na segunda-feira (7). O mapa será válido entre 8 e 14 de setembro.

Cogestão adotada por grande parte das regiões

No entanto, 16 regiões já adotaram o modelo de cogestão e irão implementar protocolos próprios de distanciamento. Apenas Bagé, Guaíba, Uruguaiana e Santa Maria não têm um plano regional.

Erechim apresentou no fim da tarde de quinta (3) e aguarda aprovação do governo estadual.

Já os 120 municípios em bandeira vermelha que não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias (554 mil habitantes, ou 4,9% do RS) podem adotar protocolos de bandeira laranja.

Bandeira Vermelha

Porto Alegre

Canoas

Novo Hamburgo

Capão da Canoa

Palmeira das Missões

Taquara

Santo Ângelo

Guaíba

Pelotas

Santa Cruz do Sul

Lajeado

Cruz Alta

Bandeira Laranja

Bagé

Santa Maria

Cachoeira do Sul

Caxias do Sul

Erechim

Ijuí

Uruguaiana

Santa Rosa

Passo Fundo

Fonte: G1 – RS

