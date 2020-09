Site Portela Online apresenta novo gerente do Sicredi

A Agência do Sicredi de Tenente Portela agora tem um novo gerente. Ricardo Enderle, de 33 anos, assume o cargo deixado por Andreia Sheit, agora em um novo desafio como gerente regional de desenvolvimento da cooperativa.

Ricardo é natural da cidade catariense de São Jose do Cedro e há 13 anos mora no Rio Grande do Sul. Inciou sua atividades como estagiário na Agência de Palmeira das Missões no ano de 2009 e de lá para ca exerceu diversas atividades na cooperativa.

Leia a entrevista com Ricardo Ederle realizada pouco antes do meio dia desta sexta-feira, 4 de setembro, na praça do Centro Cultural, em frente a Agência do Sicredi de Tenente Portela.



a

Compartilhe isso: Twitter

Facebook