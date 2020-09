Política Portelense – João Antônio posta primeira foto ao lado de Cristiane Feyth

O vereador e pré-candidato a vice-prefeito pelo MDB, João Antônio Gheller, postou nos stories de sua rede social Instagram, @joaoantoniogheller, uma foto que mostra ele e a pré-candidata a prefeita pelo Progressitas, Cristiane Feyth, durante o que parece ser um ensaio fotográfico.

MDB, historicamente adversário político do Progressistas e PDT, estão sacramentando uma coligação inédita no município. Informações do presidente do Progressistas, Ercílio Neckel, dão conta de que estão sendo realizadas conversações com outros dois partidos políticos que poderão partipar da referida coligação.

Na publicação postada pelo pré-candidato ele marca Cristiane Feyth, como é possível observar no print da postagem.

