Pizzaria Mamma Mia de Tenente Portela serve pizza das 19h às 22h

A Pizzaria e Chapão Mamma Mia serve as mais saborosas pizzas, são 53 tipos diferentes entre doces e salgadas. Pizzas média com 12 pedaços e a grande com 16. Servimos pizzas das 19h até às 22h, mas se você prefere receber no conforto de seu lar, encomende pelo telefone, neste caso os pedidos já podem ser realizados a partir das 17h.

Pizzaria e Chapão Mamma Mia e Chapão Portela são dos mesmos proprietários e ao meio dia servem almoço e comunicam que estarão abertos recebendo clientes no dia 7 de setembro.

Pizzaria Mamma Mia localizada na Avenida Redenção, 180, próximo ao Posto Abegg, no centro de Tenente Portela.

Chapão Portela localizado no entroncamento da RC-472 com a BR-163, próximo a Gruta da Santa, em Tenente Portela.

