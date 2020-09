Jovem morre ao ser atropelado na ER330 em Miraguaí

Um homem de 20 anos morreu ao ser atropelado na ERS330 na madrugada desta quinta-feira, 3 de setembro, em Miraguaí. De acordo com a Polícia Civil trata-se de Reginaldo Claudino Amaral que foi atingido por um caminhão.

O atropelamento ocorreu por volta das 5h da manhã nas proximidades do Distrito de Tronqueiras quando o jovem retornava para casa.

De acordo com a Brigada Militar o condutor do caminhão não permaneceu no local alegando questões de segurança, mas ligou imediatamente após para comunicar o acidente e aguardou a polícia.

O jovem morava distante cerca de 100 metros da rodovia e retornava para sua casa onde residia com a mãe e irmãos.

