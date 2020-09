Assembleia Legislativa aprova parcelamento do IPVA no RS Proposta permite pagamento em até 10 parcelas. Projeto vai para sanção ou veto do governador Eduardo Leite. Governo já aprovou, em agosto, quitação da dívida em blitz.

Em sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada nesta quarta-feira, 2 de setembro, foi aprovado um projeto de lei que prevê o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em até 10 parcelas.

A proposta é de autoria do deputado Tenente-Coronel Zucco (PSL). Agora, cabe ao governador Eduardo Leite sancionar ou vetar o projeto.

Caso aprovada, o contribuinte poderá escolher entre pagar em conta única ou parcelar o valor do imposto.

Pagamento em blitz



De acordo com decisão tomada na semana passada, motoristas do Rio Grande do Sul podem quitar o IPVA durante abordagens em blitz, evitando o recolhimento do carro.

O objetivo, segundo o governo estadual, é desburocratizar o processo, já que, quitando os débitos, é possível evitar uma remoção do carro e, consequentemente, custos e diárias de depósito.

Além do IPVA, são aceitos pagamentos de eventuais débitos de taxas de licenciamento e multas de trânsito existentes no prontuário do veículo.

Fonte: G1 – RS

