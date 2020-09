14º óbito por Covid-19 é confirmado em Três Passos – Mulher tinha outras doenças

A paciente de 61 anos de idade, que veio a óbito no último dia 30 de agosto, na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos, teve confirmado o diagnóstico de Covid-19, após avaliação do Lacen-RS, que foi recebida oficialmente nesta quinta-feira, 03 de setembro.

A mulher apresentava histórico de comorbidades, como diabetes, pneumopatia crônica, sequelas de AVC prévio, além de estar acamada.

Ela internou no próprio dia 30 de agosto, na Ala Covid e, logo no início da noite, foi encaminhada à UTI e entubada, vindo a óbito no final da noite.

Ainda no dia 30, o exame foi coletado e enviado ao Lacen-RS no dia 31. O resultado positivo para Covid-19 do exame RT-PCR foi recebido neste dia 03 de setembro.

Nesta quinta-feira (03), Três Passos está com 93 casos ativos de Covid-19. São 941 casos confirmados, 834 pacientes recuperados e 14 óbitos, desde o início da pandemia.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

