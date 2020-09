Veículo foge após colisão com moto em Miraguaí

Por volta das 17h30 desta terça-feira, 1° setembro, ocorreu uma colisão entre um carro e uma moto, na ERS 330 no Distrito de Irapuá, no município de Miraguaí.

Segundo informações preliminares uma motocicleta, placa de Miraguaí transitava no sentido Miraguaí/Redentora quando colidiu contra um carro de cor vermelha que trafegava no sentido contrário, a placa não foi possível identificar em razão de que o motorista fugiu do local em sentido ao município de Redentora.

A equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) com base em Tenente Portela foi acionada e compareceu no local.

Até o fechamento desta matéria não se sabia o estado de saúde do motociclista.

Fonte: Observador Regional – Portela Online

