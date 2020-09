Sicredi Raízes RS/SC/MG: agência de Tenente Portela possuí novo gerente

Desde o início do mês de setembro, a agência da Sicredi Raízes RS/SC/MG com sede no município de Tenente Portela, possuí um novo gerente. O foco da sua atuação é voltado para o desenvolvimento de ações que cooperem com a prosperidade das comunidades.

A Agência localizada no centro do município, destinada ao atendimento de Pessoa Física, Agronegócio e Pessoa Jurídica, ficará sob gerência de Ricardo Enderle, 33 anos. Ricardo é graduado em Administração, com MBA em Gestão Empresarial e especialização em Liderança Estratégica e iniciou sua trajetória no Sicredi no ano de 2009, como estagiário na agência de Palmeira das Missões. Após atuar em diversos cargos, assumiu como gerente da agência Palmeira das Missões Empresarial em 2018, onde se manteve até o mês de agosto.

“É com grande expectativa e com muita alegria que passo a fazer parte da Agência do Sicredi de Tenente Portela. Estamos em um momento muito especial da nossa Sicredi Raízes RS/SC/MG e continuar contribuindo e fomentando a economia local e regional e o desenvolvimento da comunidade e dos nossos associados é muito gratificante. Contem comigo e com toda a nossa equipe”, comenta Ricardo.

O gerente Ricardo está à disposição do quadro social para discutir alternativas, traçar objetivos e buscar soluções pessoalizadas a cada um.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook