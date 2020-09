Funcionária é assaltada durante tele-entrega em Tenente Portela

Durante a realização de uma tele-entrega de lanches na noite desta segunda-feira, 31 de agosto, na esquina do Campo do Miraguai, no centro de Tenente Portela, a funcionária do restaurante Chalé foi assaltada.

De acordo com a Brigada Militar (BM), durante a entrega de lanches encomendados por telefone (cinco Xis e uma Coca-cola 2 litros) três homens encapuzados, um deles armado com um revólver, renderam a entregadora e levaram a encomenda, além de uma pequena quantidade de dinheiro e um celular.

Segundo depoimento da vítima, um dos assaltantes teria encostado a arma em seu pescoço durante o assalto e exigido a mercadoria.

A BM realizou buscas, mas não localizou nenhum suspeito. Não há registro de agressão.

A Polícia Civil investiga o caso.

