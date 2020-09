Prisões por tráfico em Três Passos e Maria da Penha em Derrubadas

As forças de segurança seguem realizando o combate aos crimes praticados nas cidades de nossa região. Nesta segunda-feira, 31 de agosto, foram duas prisões, uma em Derrubadas realizado pelo Brigada Militar e outra pela Polícia Civil em Três Passos.

Em Três Passos agentes da Delegacia de Polícia Civil cumpriram Mandado de Prisão Preventiva de uma mulher, na cidade, pelo delito de tráfico de drogas. Junto com a prisão foi cumprido Mandado de Busca e Apreensão e, durante a diligência foram localizados, aproximadamente dois quilos de maconha e quarenta gramas de Crack. Após as formalidades legais, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. A Brigada Militar apoiou as diligências.

Em Derrubadas a Brigada Militar também cumpriu um mandado de prisão de um homem, mas este pelo crime de Maria da Penha. O indivíduo estava sentado na área da residência quando foi detido e preso pela BM que o encaminhou para a DP de Tenente Portela e posteriormente para o Presídio Estadual de Três Passos.

