Música – Luísa Sonza é diagnosticada com Coronavírus

A cantora Luísa Sonza foi diagnosticada com o novo coronavírus na sexta-feira (28). Ela fez o teste antes de iniciar a gravação de um clipe com Léo Santana e, com o resultado positivo, cancelou todos os seus compromissos profissionais. Em stories no Instagram, Luísa disse que não apresentou sintomas da doença. “Não sinto absolutamente nada. Eu teria um clipe para fazer hoje. Ontem eu fiz o teste normal, e ele deu negativo, aquele teste que não é de hospital, mas por precaução, como é um trabalho que envolve muitos profissionais, fui ao hospital para testar. No do hospital, deu positivo”, afirmou. A cantora ainda acrescentou que tomou todos os cuidados necessários para evitar a propagação do vírus. “Não coloquei ninguém em risco. Obrigada pela preocupação. Sigo em isolamento total em casa”, completou.

No sábado (29), Luísa interagiu com os fãs pelas redes sociais para comentar a sua participação no Programa da Maísa, no SBT, mas não falou à respeito da doença. Outro artista que também foi diagnosticado com a Covid-19 recentemente é Wesley Safadão. Assim com Sonza, o artista também se testou antes de compromissos profissionais e, com o diagnóstico positivo, adiou a live que aconteceria neste fim de semana para o dia 19 de setembro.

Fonte: Jovem Pan

