Homem é preso com 82 quilos de maconha na carroceria de caminhonete em Erechim

Um homem de 34 anos foi preso por tráfico, na noite de sábado (29), carregando 82 quilos de maconha na carroceria de uma caminhonete, na BR-480, em Erechim, no Norte do RS.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os agentes receberam informações do serviço de inteligência, e abordaram a Montana, com placas do Paraná. Ao inspecionar o veículo, perceberam indícios de adulteração na carroceria, desmontaram o compartimento e encontraram a droga.

Os tabletes de maconha somavam 82 quilos. O preso informou que seria pago para trazer a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Erechim.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook