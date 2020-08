Causa da morte de grávida em SC foi o ferimento cortante na barriga, diz polícia

A perícia informou que a causa da morte de Flávia Godinho Mafra, 24 anos, grávida do município catarinense de Canelinha que teve o bebê retirado do ventre, foram os ferimentos cortantes no abdomen. O laudo do Instituto Geral de Perícia (IGP) saiu no final de semana e também indicou múltiplos ferimentos na cabeça, pescoço e braços. As informações são do Bom Dia Santa Catarina, na NSC TV.

A vítima tinha desaparecido na quinta-feira (27) e o corpo foi encontrado no dia seguinte em uma olaria abandonada na Grande Florianópolis.

A suposta autora do crime é uma amiga de infância de Flávia, que está presa. O marido dela também foi detido. O bebê teve cortes de estilete nas costas e continua em recuperação no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.

Em depoimento, a mulher teria admitido que planejou o caso para ficar com a criança após sofrer um aborto no começo do ano. Conforme o delegado Paulo Alexandre Freyesleben e Silva e o Tenente-Coronel Daniel Nunes, comandante do 12º batalhão da PM, a mulher e o companheiro serão indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Também vão responder por lesão corporal gravíssima, pelos ferimentos no bebê.

Crueldade – O que se sabe até agora da grávida que foi morta e teve o bebê retirado do ventre em SC

Fonte: NTSC TV

