Dentro do Jogo – Título com derrota

Não imaginávamos que a conquista do tricampeonato gaúcho do Grêmio viria com uma derrota, ainda mais depois que Diego Souza ampliou a vantagem sobre o Caxias.

A missão da equipe grená era muito difícil, teria que buscar dois gols de diferença para levar aos pênaltis, três ou mais para garantir o título no tempo normal.

Os tricolores entraram em campo com o intuito de administrar a vantagem. Conseguiu envolver o adversário e tocar a bola no campo de ataque, e não demorou muito para estarem à frente do placar.

O Caxias conseguiu equilibrar a partida, chegou ao empate e no segundo tempo a virada. Mas faltou fôlego e poder ofensivo para que a equipe grená conseguisse uma virada épica e conquistasse o título.

Derrotados em campo, mas mesmo assim os tricolores garantiram a faixa de campeão. Uma conquista merecida pela equipe, pois foram os únicos que conseguiram manter uma regularidade na competição e na hora que tinham que vencer souberam cumprir seu papel.

Por: Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

