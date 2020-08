Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em Novo Machado

A Polícia Civil encontrou o corpo de uma mulher que estava desaparecida, nesta sexta-feira (28), em Novo Machado, Fronteira Noroeste do estado. A vítima foi identificada como Eliziane Beatriz Bastos, de 25 anos.

De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-companheiro, que cometeu suicídio na quinta-feira, na cidade de Santa Rosa.

As investigações começaram após a ocorrência do suicídio, quando a polícia constatou que a companheira do homem estava desaparecida desde quarta-feira (26) e não havia comparecido ao velório.

O delegado Marcelo Lech deslocou uma equipe para Novo Machado, onde foram encontradas partes do corpo da mulher. A família identificou como sendo Eliziane.

Com a ajuda de familiares do suspeito, foram feitas buscas no apartamento dele. No local foi apreendida uma mala contendo sangue e carne congelada. A suspeita é de que possa ser carne humana.

O material foi encaminhado para a perícia e a polícia segue investigando o caso.

Fonte: G1 – RS

