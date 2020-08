Colisão entre motocicletas na BR-386 em Sarandi deixa uma vítima fatal

Em Sarandi, na BR 386 Km 128, por volta das 3h da madrugada deste domingo (30), ocorreu um acidente do tipo colisão traseira que envolveu uma motocicleta CB 300R, de Três Palmeiras/RS, e uma motocicleta CG 125, emplacada em Chapecó/SC.

O condutor da CB300R, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor da CG 125, 21 anos, e o passageiro de 23 anos, sofreram lesões leves. O motociclista era inabilitado e estava embriagado.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Não houve interdição de pista. PRF em atendimento no local.

