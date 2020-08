Dentro do Jogo – Segue o líder! Segue o Inter!

É isso aí, mais uma rodada em que a equipe colorada consegue manter-se na liderança do brasileirão. A vitória diante do Botafogo deixa o Inter isolado na primeira colocação.

Mais um duelo em que os comandados de Eduardo Coudet conseguem colocar em prática sua agressividade para abrir o placar e criar uma boa vantagem cedo e no decorrer da partida somente administrar.

Com dois gols à frente no marcador, os colorados mais uma vez abrem mão da posse de bola e dão espaços para seu adversário. O Botafogo ficou mais com a bola e tentou propor o jogo, até conseguiu por duas vezes balançar a rede defendida por Marcelo Lomba, mas seus gols foram anulados com a interferência do VAR.

Com o segundo gol invalidado a equipe carioca esfriou seus ânimos e pôs fim a qualquer chance de reação.

No momento tudo está dando certo para a equipe colorada, nem mesmo a perca do seu principal homem de frente Paolo Guerrero abalou as estruturas do grupo, seu substituto está correspondendo bem e se tornou o grande nome da equipe. Thiago Galhardo é artilheiro e líder em assistência.

Outro nome importante é do técnico Coudet que com suas boas estratégias colocadas em campo vêm colhendo resultados positivos, e a consequência mais importante é a liderança do campeonato. Se isso vai resultar em um final feliz só no fim da competição iremos saber, mas no momento vai muito bem e os colorados podem dizer bem alegres “seguem o líder”.

Por: Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook