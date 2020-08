Bebê atingido por bala perdida tem melhora e sai da CTI, em Passo Fundo

O bebê de 1 ano e 8 meses que foi atingido por uma bala perdida em Passo Fundo apresentou melhora nesta sexta-feira, 28 de agosto, e foi para o quarto, conforme o Hospital São Vicente de Paulo, onde ele está internado desde a sexta passada.

A criança estava no banco de trás do carro da família, quando foi atingido pelo tiro. Ele foi internado, passou por cirurgia e permaneceu, desde então, em estado grave, na CTI.

‘Parece que isso não é verdade, que foi só um pesadelo’, diz pai de bebê baleado

Ainda de acordo com o hospital, o menino evoluiu para estado estável e segue com os cuidados necessários, sem previsão de alta. Fontes ligadas à família informam que o bebê, que passou por cirurgia no dia do incidente, está acordando aos poucos.

Na última quarta-feira (26), o suspeito de autoria dos disparos, Taylor Rodrigues Fortes, foi preso preventivamente. Ele disse à polícia que estava sendo ameaçado por dois homens com uma faca, e disparou contra eles, sem ver que tinha acertado no carro onde estava o menino. A advogada de Taylor, Ana Carolina Buhler, defende a tese de fatalidade e legítima defesa.

Taylor tem antecedentes por tráfico e homicídios.

