Quatro pessoas morrem após carro capotar e bater em poste em Canoas

Quatro pessoas morreram em um acidente de carro em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira, 28 de agosto. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo perde o controle, bate em uma lixeira, capota e colide em um poste. Veja vídeo acima.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o motorista era um homem de 21 anos. As outras vítimas ainda não foram identificadas.

O carro em que as vítimas estavam trafegava na Avenida Santos Ferreira, no bairro Marechal Rondon por volta da meia-noite. O agente funerário Nelson Lima, que trabalha próximo ao local do acidente, foi o primeiro a chegar na cena.

“Foi um barulho forte. Nós nos assustamos, eu e meus colegas, e fomos para fora sabendo já que era um acidente na curva, porque essa curva aí é perigosa”, conta.

Segundo Nelson, o local registra muitos acidentes desde que o novo asfaltamento da avenida foi realizado. Na ocasião, um quebra-molas foi retirado e ainda não foi recolocado.

Questionada sobre a situação da Avenida, a Prefeitura de Canoas informou que, de acordo com resolução 600 de 2016, definida pelo Contran, o local onde ocorreu o acidente não atende os requisitos para a instalação de quebra-molas.

Informou ainda que retirou 42 quebra-molas considerados irregulares ao longo do último ano, em acordo firmado com o Ministério Público. Veja nota completa abaixo.

Nota da Prefeitura de Canoas

A Prefeitura de Canoas lamenta o triste fato ocorrido na avenida Santos Ferreira e se solidariza com a dor das famílias das vítimas. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade (SMTM) informa que, de acordo com resolução 600 de 2016, definida pelo Contran, o local onde ocorreu o acidente não atende os requisitos para a instalação de quebra-molas. O município tem um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público, que define que a normativa do Contran deve ser seguida rigorosamente. Em decorrência deste TAC, por solicitação do Ministério Público a cidade precisou retirar 42 quebra-molas que eram considerados irregulares ao longo do último ano.

