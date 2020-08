Polícia Federal deflagra operação no combate a fraude em licitação em Espumoso

A Polícia Federal deflagrou na manhã de quinta-feira, 27 de agosto, a Operação Praça do Povo, que investiga suspeita de fraude em licitação e desvio de recursos públicos destinados a obra de revitalização de praça municipal em Espumoso.

Policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Espumoso e Nova Alvorada, expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo.

Em 2018, o município de Espumoso celebrou convênio com o Ministério do Turismo para receber 300 mil reais para projeto de revitalização da Praça Municipal Arthur Ritter de Medeiros. No processo licitatório lançado para a realização da obra, apenas uma empresa foi habilitada, sagrando-se vencedora do certame.

Durante a investigação, iniciada em 2019, a Polícia Federal constatou que as obras eram de fato realizadas por funcionários municipais e com o uso de maquinário do próprio Município, contrariando o edital de licitação, que prevê obra por empreitada global a cargo exclusivo da empresa vencedora sem o emprego de recursos materiais e humanos do Município.

As buscas realizadas com a deflagração da Operação Praça do Povo têm por objetivo coletar informações que confirmem as suspeitas do cometimento de crimes, trazer novos elementos para a investigação e identificar os responsáveis.

