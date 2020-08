Mulher é morta a facadas em Santa Rosa

Uma mulher foi morta a facadas, na madrugada desta sexta-feira, 28 de agosto, em Santa Rosa. Segundo o boletim de ocorrência, Débora Cristina de Mattos Izolam, de 26 anos, estava em casa com as filhas quando o ex-companheiro teria arrombado a residência. A suspeita da polícia é de que ele seja o autor do crime.

O caso é tratado como feminicídio. Segundo as autoridades, testemunhas afirmaram ter ouvido gritos vindos da casa. Ninguém havia sido preso até a manhã desta sexta.

O corpo da vítima foi encaminhado para a perícia. O Conselho Tutelar foi acionado e tomou as medidas cabíveis em relação às crianças que estavam na casa.

O caso será investigado pela titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santa Rosa, delegada Josiane Froehlich.

