Esposa de pastor de Três Passos é a 12ª vítima de Covid-19 no município

O município de Três Passos registrou na madrugada desta sexta-feira, 28 de agosto, o 12º óbito em decorrência de Covid-19. A vítima é a paciente do sexo feminino, de 50 anos, que internou no dia 21 de agosto na Ala Covid do Hospital de Caridade, quando coletou o exame tipo PCR para o Lacen-RS. Já no dia 23, foi transferida para a UTI, e no dia 24 foi entubada. A vítima possuía histórico de comorbidades, sendo diabética. Ela era esposa do pastor da Igreja O Brasil Para Cristo, de Três Passos.

Na madrugada, o pastor Loidemar Bravosi, fez um vídeo emocionado onde comunicou a perda da esposa para a Covid-19 e agradeceu aos amigos e irmãos pelas orações e apoio.

Dados Epidemiológicos COVID-19 de Três Passos (27 de agosto)

*Atendimentos 12.877 *Atendimentos domiciliares 668 *Hospitalizações 02 *Casos negativos 4.179 *Casos confirmados 923 *Casos recuperados 809 *Aguardam resultado 63

