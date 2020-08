Mega-Sena volta a acumular e pode pagar R$ 52 milhões no sábado



O prêmio da Mega-Sena acumulou pela oitava vez seguida no sorteio desta quarta-feira. Nenhum apostador acertou as seis dezenas reveladas pelo concurso 2.293 da loteria. Como ninguém levou o prêmio principal, o próximo sorteio, no sábado, pode pagar R$ 52 milhões.

Os números revelados hoje em São Paulo (SP) foram: 1 — 2 — 10 — 37 — 42 — 48.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 69 bilhetes acertaram a quina e terão direito a R$ 51.206,89 cada. Outras 5.498 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 918,06 cada.

