Caixa libera saque do auxílio para 5,9 milhões nesta quinta-feira

A Caixa libera neste quinta-feira, 27 de agosto, o saque em dinheiro de novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. São 3,9 milhões nascidos em julho que poderão sacar a primeira, segunda, terceira ou quarta parcelas do auxílio, além de 98 mil, também nascidos em julho, que fazem parte do último lote liberado. Mais 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com número final 8 do NIS também recebem o auxílio.

Os resgates podem ser feitos nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código que deve ser gerado no aplicativo Caixa Tem. Será liberada também a transferência do valor para outras contas. O auxílio primeiro é depositado na conta poupança digital, em que o beneficiário pode movimentar para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

O resgate em dinheiro e transferência só são liberados no calendário de saque. Organizado por ciclos, o pagamento das cinco parcelas do auxílio emergencial vai até dezembro. Já o grupo do Bolsa Família segue o calendário normal do programa, sempre nos útltimos dez dias úteis do mês.

Nesta quarta, o Ministério da Cidadania divulgou outro calendário de pagamentos para os trabalhadores que realizaram o cadastro nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho e 2 de julho, os que fizeram contestação do pedido de auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e que tenha sido considerado elegível. O pagamento começa nesta sexta-feira (28) para nascidos em janeiro.

Fonte: Correio do Povo

