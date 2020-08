SES afirma que RS não tem suspeita de reinfecção por coronavírus

Nenhum dos 20 supostos casos de reinfecção da Covid-19 em investigação no Brasil está no Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Nesta semana, a Universidade de São Paulo (USP) e a Fiocruz anunciaram que estão analisando 20 pacientes com suspeita de terem contraído o coronavírus pela segunda vez.

O primeiro caso reportado pela USP, no início de agosto, foi de uma técnica em enfermagem de 24 anos que voltou a ter sintomas pouco mais de um mês após testar positivo. Na 1ª vez, em 13 de maio, os sintomas acabaram em 10 dias e ela passou os 38 seguintes assintomática. Depois, em 27 de junho, teve forte dor de cabeça, dor muscular e de garganta, mal-estar, febre, perda de olfato e paladar.

No 5º dia em que os sintomas voltaram, ela teve diagnóstico positivo. Os sintomas sumiram após 12 dias, mas a dor de cabeça e a perda parcial do olfato persistiram até 6 de agosto, quando a pesquisa foi divulgada. Na época, ela ainda testava positivo.

Primeiro caso confirmado de reinfecção

O primeiro paciente a ter a confirmação da reinfecção é de Hong Kong, na China. O Os dois vírus que o paciente teve foram isolados e sequenciados, o que revelou que pertencem a linhagens diferentes. Essa constatação tem impacto em uma futura vacina e também em outro aspecto crucial da pandemia: a possibilidade de uma imunidade de rebanho.

Fonte: Corrreio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook