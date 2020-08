PRF apreende carga de vinho estrangeiro avaliada em 60 mil reais

Na manhã desta quarta-feira, 26 de agosto, na BR 386 em Sarandi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo carregado com garrafas de vinhos estrangeiros introduzidas ilegalmente no país.

Policiais Rodoviários Federais realizavam uma ação de combate ao crime quando abordaram uma caminhonete Toro com placas de Belo Horizonte. No veículo estava um homem de 33 anos, natural do Rio de Janeiro.

Ao vistoriar a caminhonete, os policiais encontraram no compartimento de carga e atrás do banco do veículo 64 caixas de vinho, totalizando 384 garrafas. O homem disse que não tinha qualquer documentação da carga e que havia adquirido a mercadoria na fronteira com a Argentina, tendo como destino final Florianópolis/SC. O valor da mercadoria apreendida no mercado nacional é de aproximadamente 60 mil reais.

Ele foi encaminhados à Receita Federal com as bebidas e o veículo, que foram apreendidos. O homem responderá pelo crime de descaminho.

