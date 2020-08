Governo adia retorno das aulas presenciais no RS para setembro, em data não definida Famurs e Secretaria Estadual da Educação adiaram ideia inicial de volta em 31 de agosto e articulam reinício após fim do inverno.

Após reunião entre governo do estado e a Federação das Associações de Municípios (Famurs), nesta terça-feira, 25 de agosto, foi adiada a proposta de retorno às aulas presenciais, de 31 de agosto meados para setembro, pela educação infantil. Porém, ainda não há uma data definida.

As atividades nas escolas estão suspensas desde 19 de março, em razão da pandemia de Covid-19. A nova data será definida pelo governador Eduardo Leite em reunião com um colegiado do executivo na quinta-feira (27).

“A retomada ficará, provavelmente, para a primeira quinzena de setembro nos últimos dias do inverno”, diz o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles.

Ao mesmo tempo, outras ideias permanecem. A retomada do ensino público e privado deve acontecer de forma gradual e escalonada, e deve obedecer à classificação de risco baixo ou médio de contágio no mapa do distanciamento controlado.

“Somente poderá haver a retomada das aulas presenciais em regiões com as bandeiras laranja e amarela”, destacou Meirelles.

Uma nova reunião sobre o tema entre os prefeitos e a Famurs está marcada para 1º de setembro.

