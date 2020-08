Brigada Militar de Miraguaí recebe doações

A Brigada Militar de Miraguai recebeu nesta semana, uma Tv Smart 32 Polegadas, doação esta do Consultório Odontológico Marcon em parceria com seus colaboradores, Dr Vitor Carboni e Dra Maryane de Oliveira.

Ainda, o 6º GPM também passou a ter a sua disposição uma impressora para impressão dos Auto de Infração de Trânsito, colaboração de um grupo empresarial, Posto de Hermes, Mercado Hermes, Distribuidora Riograndense e Vanderlei Kenne, pois o sistema passou a ser disponibilizado de modo eletrônico.

O comandante do 6º GPM de Miraguai, Sd Charles, destaca a colaboração desses segmentos, pois esses equipamentos serão usados diretamente em suas atividades, trazendo uma melhor eficiência e agilidade ao seu serviço, a TV, por exemplo, será usada na visualização das câmeras de monitoramento do Município e a impressora de acordo com o que foi dito acima. Desde já a Brigada Militar agradece a esses segmentos pelas colaborações e se coloca sempre a disposição para melhor atender a comunidade Miraguaiense.

