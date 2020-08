Veículos são recolhidos pela Brigada Militar em Tenente Portela

Um Buggy foi recolhido pela Brigada Militar (BM) na noite desta terça-feira, 25 de agosto, no centro de Tenente Portela. De acordo com a BM, o veículo estava com os impostos atrasados e com o lacre da placa rompido e por este motivo foi apreendido e encaminhado para o Depósito do Detran.

A reportagem do site Portela Online passava pelo local, Praça Tenente Paiva [a do Centro Cultural] no exato momento em que o carro era guinchado. O proprietário poderá retirar o Buggy após a sua regularização.

Ainda na tarde de hoje, a BM apreendeu uma motocicleta com adulterações. O veículo estava sem placa, cor diferente da que consta no documento e impostos atrasados. Além disso o condutor não possuía CNH.

