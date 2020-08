Tenente Portela registra segundo óbito em decorrência da Covid-19

Tenente Portela registra nesta terça-feira, 25 de agosto, o segundo óbito em decorrência da pandemia. Trata-se de um homem de 48 anos que estava internado no Hospital Santo Antônio e que não resistiu as complicações provocadas pela COVID-19. O paciente que era hipertenso deu entrada no hospital no dia 13 de agosto e um dia após foi transferido para a UTI.

Números de ontem, 24 de agosto, apontavam 203 casos confirmados de Coronavírus no município, sendo que 179 pacientes já estariam curados e outros 24 ainda em tratamento. Uma das grandes preocupações das autoridades de saúde e inclusive do Ministério Público local é o grande números de índios contaminados pelo vírus, 95 ao todo, sendo a segunda vítima fatal um indígena que estava na UTI do HSA.

