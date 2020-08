Polícia Federal faz operação contra contrabando de vinhos e espumantes em Crissiumal

A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira, 25 de agosto, uma operação contra o contrabando de vinhos e espumantes de origem argentina no Rio Grande do Sul. Uma pessoa foi presa em Crissiumal.

Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão temporária, sete de busca e apreensão, e medidas de sequestro de bens nas cidades gaúchas de Crissiumal, Santa Rosa e Santo Ângelo, e em Balneário Camboriú (SC).

Além do cumprimento de um dos mandados de prisão, já foram retidas mais de 2 mil garrafas de vinhos e espumantes estrangeiros, avaliados em R$ 270 mil. De acordo com a PF, esse é o valor de compra das mercadorias no exterior podendo mais que dobrar ao serem revendidas no mercado interno.

Segundo as investigações, o grupo criminoso tem atuação em todo o Brasil por meio da internet, com mais de 120 opções de vinhos. Em apenas uma das plataformas usadas, o volume de vendas realizadas somou mais de R$ 3 milhões em sete meses.

Fonte: G1 – RS

