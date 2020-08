Literature-se – Viver, a que se destina?

O título da indicação literária da semana é o próprio nome do livro, que traz um diálogo entre Mario Sérgio Cortella e Leandro Karnal. Só por citar esses dois nomes nem precisaria dizer que o teor do livro nos impacta, fazendo-nos refletir sobre nós mesmos e a vida que escolhemos viver. É claro que esse diálogo entre esses dois ícones segue a linha filosófica, trazendo à tona muitas daquelas questões que carregamos desde a infância e que vão nos moldando ao longo da vida. Questões voltadas a como lidamos com as nossas responsabilidades, com a nossa liberdade (se há real existência dela?), como lidamos com a morte, o sofrimento… Enfim, “a que se destina a nossa existência?”.

Vale muito a pena dedicar algumas horas de leitura a esse livro tão “desacomodador”, palavra essa que não existe na língua portuguesa, mas que vou usar para definir meu ponto de vista sobre esse livro, o qual nos faz PENSAR, e o pensamento é o que nos inquieta sobre a vida, o que nos desacomoda.



Texto de Daiani Temis Gonsatto, professora da rede municipal de educação de Tenente Portela e Derrubadas.

