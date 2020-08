Homem desaparecido é encontrado morto em Tenente Portela

Familiares localizam o corpo de Maurício Soares, de 31 anos de idade, popular ‘Peito”, nas águas do Rio Turvo na início da tarde desta terça-feira, 25 de agosto, em Tenente Portela.

De acordo com a Polícia Civil, o cadáver foi encontrado por volta das 13h boiando, preso a galhos de vegetação distante, rio abaixo, cerca 500 metros da ponte localizada na RSC-472, divisa entre Tenente Portela e Três Passos. O corpo foi encaminhado para necropsia para determinar as causas da morte, mas segundo a polícia não haviam sinais de violência.

Maurício foi visto pela última por seus familiares, às 5h da madrugada do dias 19 de agosto, no bairro Renascer. Logo após o registro de ocorrência na Delegacia de Polícia passou-se a divulgar na imprensa a foto do desaparecido que segundo a polícia tinha problemas mentais.

Seus familiares seguiram nas buscas e com auxílio de um barco o encontraram.

A Polícia investiga as causas da morte.

