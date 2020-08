Ciclovia é implantada no centro de Tenente Portela

Uma ciclovia está sendo implantada no centro de Tenente Portela. A reportagem do site Portela Online registrou nesta manhã, 25 de agosto, os servidores da prefeitura instalando tachões no entorno da praça do Imigrante e delimitando o espaço exclusivo para os ciclistas.

De acordo com informações obtidas no local com o departamento de trânsito do município, o trajeto será em sentido único seguindo o trânsito de veículos, ou seja, anti-horário. Os carros poderão seguir estacionando em parte do entorno da praça, porém ao lado da ciclovia, excluindo-se o lado em frente a Câmara de Vereadores.

