Bope desativa bombas que seriam usadas por traficantes para explodir ponto de drogas em Ijuí

Dois artefatos explosivos foram encontrados em um apartamento em Ijuí na noite desta segunda-feira, 24 de agosto. De acordo com a Brigada Militar, as bombas seriam usadas por criminosos para explodir um ponto de venda de drogas na cidade. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para desativar os artefatos.

Os explosivos estavam em um apartamento localizado no 4° andar de um prédio no bairro São Geraldo. Segundo o capitão Gilmar Bischoff, do 29° Batalhão de Polícia Militar, estavam prestes a ser utilizados por uma das facções que domina o tráfico de drogas em Ijuí. O objetivo era usar as bombas para destruir uma residência no bairro Getúlio Vargas, onde funciona um dos principais pontos de comercialização de entorpecentes, liderado pela facção rival.

O prédio foi isolado durante a operação e os moradores, evacuados. Dois homens e uma mulher que estavam no apartamento foram presos. A Brigada Militar conseguiu localizar os explosivos porque um desses três criminosos, que se deslocava para o ponto que seria explodido, foi interceptado e confessou o plano à polícia.

O Bope estava em operação em Santa Rosa, a cerca de 100 quilômetros dali, e foi acionado para identificar e desativas as bombas. De acordo com o comandante do Bope, tenente-coronel Douglas da Rosa Soares, os explosivos são do tipo usado na mineração para explodir pedras.

Fonte: GauchaZH

