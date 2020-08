Região permanece na bandeira vermelha

Após a análise de recursos, o governo do Rio Grande do Sul divulgou que 12 regiões do estado permanecem em bandeira vermelha, considerada de risco alto para o coronavírus, nesta semana. O mapa passa a valer nesta terça-feira, 25 de agosto, e segue até a próxima segunda (31).

Estão sob essa cor as regiões de Santa Cruz do Sul, Lajeado, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Rosa, Capão da Canoa, Porto Alegre e Pelotas. Dessa forma, 302 municípios compõem a faixa vermelha, o que representa 68% da população gaúcha.

Nesta semana, apenas a região de Guaíba teve o recurso deferido e voltou para a bandeira laranja, somando-se a Erechim, Caxias do Sul, Santa Maria, Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí e Uruguaiana.

As 12 regiões em bandeira vermelha agregam 302 municípios, com 7.719.002 habitantes, que representa 68,1% da população gaúcha. Dentre elas, 130 cidades, que possuem 613.419 habitantes (5,4% da população) poderão adotar medidas da bandeira laranja por não registrarem hospitalização e óbito por Covid-19 nos 14 dias anteriores à apuração. As cidades poderão adotar protocolos próprios para as atividades desde que mantenham atualizadas os respectivos sistemas de informações.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook