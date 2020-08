Mortes por coronavírus no RS ultrapassam 3 mil



O RS ultrapassou, neste sábado, 22 de agosto, a marca de 3 mil mortes por coronavírus, conforme atualização do boletim da Secretaria de Saúde do estado. Com 53 novos óbitos confirmados entre 28 de julho e 21 de agosto, o total chegou a 3.046.

Também foram incluídos 4.510 casos, totalizando 108.839 infectados em 483 cidades do RS, o que representa 97% do total (497).

O sistema de registro da secretaria passou por instabilidades nos últimos dois dias, o que fez com que o número de confirmados fossem menor do que o comum.

Do total, mais de 98,7 mil está recuperado, ou 91%, diz o boletim. Pouco mais de 7 mil (6%) seguem em acompanhamento. A letalidade é de 2,8%.

A taxa de ocupação de UTIs adulto apresentou leve queda em relação ao dia anterior, totalizando 76,7% (1.909 pacientes dos mais de 2, mil leitos disponíveis). Na sexta, esse índice tinha sido de 77,1%.

Fonte: G1 – RS

