A estratégia ousada do colorado e a empatite gremista.

Uma estratégia ousada que deu certo e garantiu a vitória do Internacional diante do Atlético-MG. Sim foi uma estratégia ousada que o técnico Eduardo Coudet aplicou no Inter, o time colorado começa melhor e em cima do adversário, consegue abrir o marcador cedo, aos 7 minutos Thiago Galhardo não desperdiça uma boa jogada criada por Patrick e deixa os colorados na frente.

Com o placar a seu favor Coudet traça uma estratégia um pouco ousada, percebendo que seu time não conseguiria manter os ataques constantes e que não teria peças mais ofensivas no banco, vendo o Atlético voltar para a etapa final mais ofensivo, o técnico recua o time e abre mão da posse de bola. Com o sistema defensivo bem fechado e sólido os colorados conseguem conter com ímpeto os ataques dos atleticanos.

Para quem quer sonhos mais altos na competição, a cada jogo, a cada adversário há de se criar uma estratégia diferente, a esquematizada para enfrentar o Atlético foi a melhor para que o Inter conseguisse e garantisse a vitória até o fim e assim continuar na ponta de cima da tabela.

E o Grêmio continua sua sequência de empates. A empatite gremista já dura 4 jogos e se repetiu diante do Vasco. Foi um jogo que só a igualdade no placar poderia prevalecer, as duas equipes criaram pouco e quando conseguiam erravam nas finalizações.

Não seria nada “ousado” e “exagerado” se fizesse um resumo rápido da partida que teve disputa, muita cera, cartão e que principalmente faltou futebol das equipes. O empate foi justo, pois ambas não fizeram o suficiente para que a partida terminasse de outra forma.

Mas vamos lá. Foi um tempo para cada time. Apesar da partida ter sido fraca, no primeiro tempo os tricolores conseguiram controlar os vascaínos e poderiam ter saído na frente em duas oportunidades que foram desperdiçadas por Orejuela e Alisson. O segundo tempo foi dominado pelo Vasco, que também teve duas boas oportunidades perdidas por Renato e Vinícius.

Um resultado que não deixou nem vascaínos e gremistas contentes, mas foi justo.

Quem ficou contente com o resultado entre Grêmio e Vasco, foram os colorados que com a vitória de ontem se mantêm na primeira colocação. É só o começo do campeonato muito coisa ainda poderá acontecer.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

