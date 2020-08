Na noite de sexta-feira, 21 de agosto, policiais militares apreenderam um veículo adulterado. A apreensão ocorreu na cidade de Tenente Portela, Localidade de Linha Ortolan. O condutor ao avistar a Brigada Militar fugiu, abandonando o carro e continuando a fuga a pé, não sendo mais localizado.

O veículo estava com as partes identificadoras recortadas e as placas adulteradas.

