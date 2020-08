RS amanhece mais um dia com temperaturas negativas e geada

O dia no Rio Grande do Sul começou gelado novamente neste sábado, 22 de agosto. Cidades amanheceram com temperaturas negativas e geada. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Quaraí e Serafina Corrêa registraram -1,7ºC.

Outras cidades, que também começaram o dia com temperaturas abaixo de 0ºC, foram Vacaria (-1,0ºC), Cambará do Sul (-0,6°C) e Dom Pedrito (-0,2°C). [Veja mais abaixo].

Na sexta-feira (21), o estado chegou a registrar -5°C, em Quaraí, na Fronteira Oeste. Isso depois de uma quinta-feira (20) que foi marcada pela presença de neve em várias cidades gaúchas.

Veja as temperaturas mínimas registradas neste sábado:

Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre): 6°C

Porto Alegre: 5,2°C, mesma sensação

Alegrete: 0,9°C, mesma sensação

Bagé: 3,5°C, com sensação de -0,1°C

Bento Gonçalves: 3°C, com sensação de -1,1°C

Caçapava do Sul: 6,8°C, mesma sensação

Camaquã: 3,8°C, com sensação de 0,4°C

Cambará do Sul: -0,6°C, com sensação de -5,6°C

Campo Bom: 3,4°C, com sensação de -0,6°C

Canela: 0°C, mesma sensação

Cruz Alta: 1,3°C, com sensação de -3,3°C

Dom Pedrito: -0,2°C, com sensação de -4,3°C

Ibirubá: 2,5°C, mesma sensação

Jaguarão: 4,2°C, com sensação de 1,5°C

Lagoa Vermelha: 1,5°C, com sensação de -4,6°C

Palmeira das Missões: 2,8°C, com sensação de -0,5°C

Passo Fundo: 1,4°C, com sensação de -3,4°C

Quaraí: -1,7°C, mesma sensação

Rio Grande: 4,9°C, com sensação de 1,8°C

Rio Pardo: 3,5°C, com sensação de 0,7°C

Santa Maria: 2°C, mesma sensação

Santa Rosa: 3,9°C, com sensação de -0,9°C

Santa Vitória dos Palmar (Barra do Chuí): 4,9°C, com sensação de 0,4°C

Santiago: 4,1°C, com sensação de 1,3°C

Santo Augusto: 3,2°C, com sensação de -2,3°C

São Borja: 9,1°C, mesma sensação

São Gabriel: 1,4°C, com sensação de -1,6°C

São José dos Ausentes: 0°C, mesma sensação

São Luiz Gonzaga: 5°C, com sensação de 0,0°C

São Vicente do Sul: 3°C, com sensação de -0,9°C

Serafina Corrêa: -1,7°C, mesma sensação

Soledade: 1,5°C, com sensação de -4,6°C

Teutônia: 2°C, com sensação de -0,6°C

Torres: 3,9°C, com sensação de 0,3°C

Tupanciretã: 2,2°C, com sensação de -0,6°C

Uruguaiana: 3,1°C, com sensação de -1,4°C

Vacaria: -1°C, com sensação de -6,0°C

