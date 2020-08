Barroso determina que governo adote novas medidas de proteção de indígenas contra coronavírus

Decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prevê que o governo deve apresentar uma nova versão do plano para o enfrentamento da covid-19 entre os indígenas. A elaboração do plano foi uma determinação do próprio ministro ainda em julho, e parte do entendimento de que o Poder Público deve assegurar aos povos indígenas os meios necessários para usufruir de assistência à saúde, conforme garante a Constituição Federal.

Barroso já havia dado determinação semelhante no dia 7 de agosto. Agora, o documento com novos ajustes deverá ser apresentado até 7 de setembro. A ação foi ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) em conjunto com seis partidos políticos. Eles alegam que os povos se encontram sujeitos a diversas vulnerabilidades em decorrência das falhas e omissões do Poder Público no combate à pandemia.

“Não há dúvida de que dados epidemiológicos ou de capacidade instalada do sistema de saúde são imprescindíveis à elaboração do plano. Por outro lado, a preservação do direito dos indígenas à privacidade pode ser viabilizada com a anonimização das informações, por meio da exclusão dos nomes e documentos de identificação dos indivíduos”, afirmou o ministro na decisão.

As medidas são divididas em duas frentes: para os povos indígenas em isolamento e de contato recente, e para os indígenas em geral. Para o primeiro grupo, o ministro determina a criação de barreiras sanitárias, conforme plano a ser apresentado pela União e a instalação de uma “Sala de Situação”, para gestão de ações de combate à doença.

Já para o segundo grupo, o ministro classifica como imprescindível a retirada de invasores das terras indígenas. Por isso, manda a União montar um plano de enfrentamento e monitoramento da covid-19 para essa população, no qual trate da contenção e isolamento dos invasores. Além disso, determina que todos os indígenas tenham acesso ao Subsistema Indígena de Saúde.



Fonte: GauchaZH

Compartilhe isso: Twitter

Facebook