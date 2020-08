Coronavírus – Em Tenente Portela 31 pessoas seguem com o vírus ativo



Os números desta sexta-feira, 21 de agosto, apontam que 31 pessoas em Tenente Portela ainda estão em tratamento no combate ao Coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, dos 194 casos confirmados, 162 etsão curados e um evoluiu para óbito.

Segundo ainda a secretaria, estão internados na UTi do HSA 3 paciente com o COVID-19 e 1 suspeito, todos indígenas.

Veja abaixo o relatório completo.

Veja o relatório:

Testados: 1429

Negativos: 1215

Aguardando resultado: 25

Confirmados:194

Ativos: 31

Curados: 162

Obitos: 01

Uti suspeitos: 01

Uti confirmados: 03

Enfermaria suspeitos:01

Enfermaria confirmado: 02

