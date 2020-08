1 a cada 82 moradores do RS teve contato com o coronavírus, mostra pesquisa da UFPel



A cada 82 moradores do RS, um teve contato com o coronavírus, mostrou a sétima etapa da pesquisa Epicovid, liderada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), divulgada nesta quinta-feira (20). A prevalência aumentou em relação à etapa anterior do estudo, quando um a cada 104 pessoas manifestaram a doença.

Os dados foram coletados no último fim de semanas, com 4,5 mil testes rápidos, dos quais 55 positivos.

Projetados esses dados na população, isso significa que 139.055 residentes nas cidades gaúchas tiveram contato com o vírus. Pela primeira vez desde o início dos testes, em abril, a prevalência passou dos 1%, chegando a 1,22%.

O reitor da UFPel, Pedro Curi Hallal, observa que os dados mostram ainda que a subnotificação vem diminuindo: a cada caso notificado oficialmente no RS, o índice é de 1,4 . “Cada vez mais diminui o círculo para que a gente tenha um teste positivo”, comenta.

“Significa que o governo conseguiu ampliar a testagem”, menciona o reitor. O RS implementa o projeto Testar RS, com o qual quer ampliar a 8 mil testes diários. Na semana que vem, segundo a secretária de Saúde, Arita Bergmann, o índice diário chega a 3 mil.

Hallal lembra ainda que, na primeira etapa da pesquisa, a cada caso confirmado pelas autoridades de saúde, eram oito não notificados, pelas projeções da pesquisa.

A Epicovid ainda tem mais uma etapa confirmada no Rio Grande do Sul.

Testes positivos por cidade

Nove cidades participam do levantamento: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Uruguaiana. Os testes positivos foram distribuídos da seguinte foram:

11 em Porto Alegre

6 em Caxias do Sul

6 em Passo Fundo

4 em Ijuí

4 em Santa Maria

2 em Uruguaiana

12 em Canoas

2 em Santa Cruz do Sul

8 em Pelotas

O reitor destaca o resultado de Pelotas, que apresentou rápida aceleração no crescimento de casos: na etapa anterior, no fim de julho, apenas um caso foi notificado pela pesquisa. “A pandemia está começando a desacelerar, infelizmente menos em Pelotas”, observou.

Mesmo assim, o estado ainda enfrenta um período agudo da pandemia, com mais de 104 mil casos e a média móvel de mortes no RS em torno de 50. Hallal pondera, no entanto, a situação do RS ainda é menos grave do que a do Brasil.

“Se dizia que o RS tá atrasando a pandemia pro inverno, o estado conseguiu, que no momento em que a pandemia está forte aqui, só 1,2% da população está infectada”, resume o reitor.

A Epicovid também testa as pessoas que moram junto com pessoas que apresentam teste positivo, e esta etapa teve 33%, ou seja, um terço das pessoas com teste positivo, o que demonstramo quanto uma pessoa infectada consegue se isolar dentro do ambiente domiciliar, observa Hallal.

Menor distanciamento social em Passo Fundo e Caxias

Quando ao distanciamento social, 32,6% das pessoas afirmaram que saem diariamente de casa, enquanto 54,6% só saem para atividades essenciais, e 12,8% ficam sempre em casa. Segundo o reitor da UFPel, os números apresentam estabilidade, após diminuição do isolamento registrado até junho.

Em relação às cidades, Passo Fundo e Caxias do Sul são as cidades que menos registraram isolamento. E os maiores índices de pessoas quem ficam em casa são em Pelotas e Porto Alegre.

O governador do RS, Eduardo Leite, reconhece que os resultados são positivos, mas ainda assim é necessário cautela. “A gente tem uma boa notícia a partir dessa pesquisa, de outro lado, reforça que a estamos vivenciando um momento ainda de expansão do vírus no RS”, afirma.

Fonte: G1 – RS

