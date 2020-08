Preso homem suspeito de estuprar jovem de 19 anos em Ijuí

Um homem, de 23 anos, foi preso na tarde de quarta-feira, 19 de agosto, por suspeita de estuprar uma jovem de 19 anos, durante quatro horas, em Ijuí, no Noroeste do estado.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (15) para domingo no bairro Colonial. Segundo a Polícia Civil, a jovem estava com uma amiga esperando um táxi quando foram abordadas pelo suspeito, que portava um facão.

Uma delas conseguiu fugir. A outra foi levada para um mato fechado, onde teria acontecido o estupro.

Segundo o delegado Amilcar Souza Neto, responsável pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a jovem registrou boletim de ocorrência no domingo, quando as investigações começaram.

O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e remetido ao Poder Judiciário. O homem será encaminhado à Penitenciária Modulada de Ijuí.

