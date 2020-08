Polícia de Tenente Portela divulga foto de desaparecido

A Polícia Civil divulga o desaparecimento de MAURICIO SOARES, popular, “PEITO”, de 31 anos de idade, residente em Tenente Portela, o qual possui problemas mentais e pode estar perdido.

Desapareceu ontem, 19 de agosto, por volta das 05:00 horas do bairro Renascer. A última informação é de que na tarde do dia de seu desaparecimento um indivíduo com suas características estaria na rodovia ERS330, próximo à localidade de Gamelinhas. Saiu vestindo um abrigo(agasalho) azul e uma blusa listrada. Qualquer informação pode ser informada aos órgãos de segurança mais próximos.

Informações podem ser repassadas para 190 ou 197.

