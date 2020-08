Ministério Público alerta: Reserva Indígena do Guarita em grave risco pela pandemia

O site Portela Online realizou nesta quarta-feira, 19 de agosto, uma entrevista com o promotor de Justiça de Tenente Portela, Dr. Miguel Podanosche, com foco em diferentes aspectos da pandemia do coronavírus.

Na oportunidade o entrevistado levantou a problemática de eventos clandestinos que vinham ocorrendo no município e geravam aglomeração de grande número de pessoas. Elogiou a pronta atuação da polícia civil que se utilizou do serviço de inteligência para investigar os fatos, o que resultou na apreensão de equipamentos usados em tais eventos. “O Ministério Público entende que todos aqueles que houverem dado causa a esses eventos clandestinos devem ser punidos. Estamos estudando inclusive a possibilidade de que eles não sejam punidos apenas pelo descumprimento das normas sanitárias”. diz o promotor e argumenta a respeito afirmando que a gravidade da infração é maior por estarmos enfrentando um vírus altamente contagioso, que atinge com especial severidade a população indígena, dada sua vulnerabilidade biológica.

Explica ele que, cogitando-se que os responsáveis por promover os eventos ocorridos no Setor de Pedra Lisa, na Reserva Indígena do Guarita, sabendo da gravidade e perigo do contágio da doença, estariam não somente descumprindo normas sanitárias, mas também promovendo deliberadamente o avanço da pandemia.

Dados divulgados dão conta que atualmente há quatro indivíduos internados na UTI do Hospital Santo Antônio, no município, sendo três confirmados pra COVID-19 e um caso suspeito, mas todos indígenas. Esse fato vem a confirmar a vulnerabilidade dessa população a esse tipo de patologia.

“A integridade da Reserva Indígena do Guarita está em risco”, alerta o promotor ressaltando a importância de se levar a sério os cuidados na prevenção e contenção da pandemia.

Dr . Miguel alega que há uma forte mobilização entre Ministério Público e autoridades dos municípios de abrangência da Reserva do Guarita, inclusive com participação de autoridades indígenas, com a finalidade de estabelecer uma rede de ações em prol do controle da doença, inclusive com auxílio do Ministério Público Federal, envolvido sempre quando se tratar de problemas com populações indígenas.

Outro aspecto considerado está sendo a questão de indígenas trabalhando em frigorífico da região, o que resultou em recomendação para que estes trabalhadores fossem afastados, pois esses locais são pontos críticos de contágio, conforme amplamente divulgado. “Estamos prestes a celebrar um termo de ajustamento de conduta envolvendo Ministério Público Estadual, a empresa e também o Ministério Público do Trabalho, com sede em Santo Ângelo, finaliza o promotor.o promotor

Veja o trecho da entrevista no qual promotor fala sobre o tema desta reportagem.

