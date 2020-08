Do Natural ao Espontâneo – Rabiscos do Silêncio

No conjunto dos seres humanos existe uma ligação forte que deixa bem presente a manifestação da constante inserção de uma força que dá equilíbrio e motivação a cada ser. Esta força é definida pelo jeito natural e espontâneo na função que cada um de nós desempenha junto a coletividade.

A coletividade se acentua pelo valor com que os seres trazem, traçados na autonomia em desenvolver as suas dependências marcantes, sem interferência ou desrespeito ao destruir a origem de cada ser. Essa destruição acontece quando se prioriza a violência, através da mentira de algo que ultrapassa a vontade natural e espontânea. O exemplo que cabe é o dos animais, que possuem o seu valor no agir instintivamente. E quando a mentira encobre a sua ação, facilmente a destruição sufoca sua presença e a prioridade é abandoná-los como seres descartáveis, enchendo nossas ruas de cães sem dono.

E muitas vezes falta-nos dar mais autonomia aos outros seres inanimados com respeito na contemplação pelo sentido que ocupam no espaço que é seu. Temos os rios com seus afluentes, árvores com suas espécies, estrelas que formam as constelações, tudo ao natural e espontaneamente colocados no desempenho das suas funções. Mas infelizmente o ser humano quebra essa espontaneidade e usa da sua força para destruir, dominar, desfazendo-se da obra que a natureza por seu direito possui.

É tão sagrado ver a água que cai da cachoeira e livremente comunica coisas agradáveis em uma linguagem suave, com equilíbrio na melodia pura na ocupação do seu espaço. Infelizmente muitas belezas naturais estão sendo desfeitas, pois o ser humano usa do seu “poder” dominador para desorganizar a espontaneidade, presente na natureza. Com isso muitas espécies já não existem mais e as estações do ano também sofrem profunda desorganização, pois o que era natural está sendo substituído por agentes químicos ( agrotóxicos) e desmatamentos que tiram toda fluidez presente na natureza.

Mas o ser humano também necessita viver a vida com integridade social voltada para a espontaneidade da natureza, sabendo respeitar o cultivo das plantações da consciência do outro, se ele tem o dom de plantar amor, coragem e paz, não precisamos destruir ou contaminar a sua plantação jogando veneno da indiferença, joio da insegurança ou pela destruição das plantações com as larvas da desesperança. Mas, sobretudo, é essencial saber compartilhar da experiência de vida, levando as sementes que contém energia limpa e sustentável, que ajudam as pessoas a buscarem o sentido da verdade na promoção dos valores morais e éticos, numa conjuntura que contribua para um caminho de esperança.

Muitas pessoas perderam o sabor do saber na espontaneidade da vida por vários motivos e encontram sua consciência devastada pela solidão, dor ou angústia e já não conseguem produzir pensamentos que segurem ações favoráveis com paz, motivação e fé. Essas pessoas necessitam de acolhimento de novas sementes no solo da esperança, porém se faz necessário preparar esse solo com a retirada de tudo que o prejudica, promovendo o favorecimento da germinação das sementes, o que está ligado às pedras da existência, aos galhos e entulhos das perdas ou falta de adubação do ânimo. Também ervas e pragas da indiferença que interferem na qualidade das boas colheitas.

É preciso saber fazer uma profunda análise do solo com acolhida espontânea de nossa consciência, descoivarando os galhos e entulhos que não deixam as sementes da paz, coragem e motivação germinarem no coração dessas pessoas. E se o solo estiver muito seco ou arenoso pelo desgaste emocional, precisamos dispor de água da fonte transparente e irrigar com presença do amor, compreensão e fé.

A vida tem sentido quando soubermos olhar a dimensão das outras pessoas, fornecendo ajuda com espontaneidade integradora. Jamais impedir a limpeza de nossa própria consciência quando nos depararmos com sofrimentos que estiverem sobrecarregando os corações de pessoas, tendo amor com vontade de contribuir, com atitudes transformadoras que devolvam a paz da alegria numa sintonia de abertura a um caminho de esperança renovadora.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook