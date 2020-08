Dentro do Jogo – Reencontro e superação. A rodada da dupla Gre-Nal

Esta rodada do brasileirão foi marcada por um reencontro que não traz boas lembranças para os gremistas. Depois de 10 meses daquele 5 a 0, Grêmio e Flamengo voltaram a se enfrentar no Maracanã.

Mas a história foi bem diferente, os tricolores foram melhores que os flamenguistas, as melhores chances da partida foram dos gaúchos que até saíram na frente com um golaço de Pepê, sem deixar que o adversário quebrasse sua marcação a equipe gremistas poderia ter ampliando o placar se tivesse conseguindo aproveitar as chances que teve principalmente nos contra ataques. O Flamengo apertou um pouquinho mais no final da partida e consegui com ajuda do VAR a encontrar seu gol de empate, Gabigol converte o pênalti marcado.

Não foi dessa vez que os tricolores conseguiram cicatrizar um pouco mais a ferida da semifinal da libertadores, terão que esperar um próximo confronto para tentar novamente.

Já o confronto do Internacional contra o Atlético-Go não teve reencontro e sim superação. Foi um jogo de superação dos colorados, depois de um primeiro tempo complicado o Inter voltou para a etapa final melhor que o adversário, saiu na frente do marcador, mas logo ficou com um jogador a menos, depois que Pottker é expulso. A equipe não se abateu e logo amplia com Thiago Galhardo que sai do banco e marca duas vezes e garante a vitória da superação. Devo destacar o primeiro gol que foi marcado por Musto que vem recebendo muitas críticas, mas hoje junto com a equipe o volante melhorou e foi contemplado com um gol.

No próximo sábado devemos ter um grande jogo, Inter e Atlético-MG no Beira Rio vai ser um duelo de líderes. As duas equipes tem a mesma pontuação e estão coladas na tabela, os colorados em primeiro lugar pelo saldo de gol e os atleticanos em segundo, as expectativas são grandes para este confronto.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

